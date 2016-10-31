Охендовський отримав за рік 310 тисяч зарплати, а його дружина заробила понад 1,3 мільйони гривень

Такі дані містяться у електронній декларації Охендовського, передає Українська правда.

Доходи Охендовського складалися з зарплати у Центральній виборчій комісії – 310 тисяч грн і 463 грн доходів за відсотками від вкладу 43 долари в ПАТ "Укргазбанк".

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Водночас дружина Охендовського Катерина у 2015 році отримала "дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю" 1 млн. 357 тисяч грн.

Згідно із декларацією, Катерина Охендовська є кінцевим бенефіціарним власником медіапорталу "Славпіпл". У дружини голови ЦВК також є будинок на 240 кв.м і ділянка площею 978 кв.м у с.Горенка, також у спільній власності перебуває будинок площею 120 кв.м і ділянка площею 489 кв.м у тому ж селищі під Києвом.

Родина користується автомобілем Lexus LX 570 2008 року випуску, який належить Охендовському і володіє квартирою в Києві площею 54 кв.м.