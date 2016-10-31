З початку року зростання депозитів у банках становило 12 мільярдів гривень − Гонтарева

Про це в ефірі телеканалу «Україна» заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, передає Радіо Свобода.

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Вона також зазначила, що за період її керування, з ринку виведено 82 банки і про це не потрібно шкодувати.

«Вони не були банками. У них не було активів. У них були лише пасиви. У них була просто заборгованість бізнесу та населенню», − сказала вона.

У той же час, за її словами, Фонд гарантування вкладів після ліквідації цих банків виплатив населенню 80 мільярдів гривень на покриття депозитів.

Раніше УНІАН повідомляв, що обсяг депозитів фізичних осіб у платоспроможних банках України у вересні в національній валюті зріс на 1,9% – до 191,8 млрд грн, в іноземній валюті – практично не змінився, залишившись на рівні 8,4 млрд дол. США.