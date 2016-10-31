Економісти попереджають про негативні наслідки рішення про підвищення мінімальної зарплати

Як розповідається в сюжеті ТСН.Тиждень, через повідомлення гаряче сперечаються по двох пунктах.

Таких фінасових революцій країна не перживала ніколи. Підвищення мінімальної зарплати в Україні на 100% є першим в історії. Також вперше зарплата почала дорівнювати прожитковому мінімуму.

"Це рішення стосується більше чотирьох мільйонів українців, рівень оплати яких сьогодні становить 1450 гривень. Для виплат у державному секторі будуть знайдені відповідні ресурси держбюджету, а приватний сектор отримує чітке правило, яке забороняє українцю, який працює, виплачувати менше 3 200 гривень на місяць", - заявив президент України.

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Петро Порошенко особливо наголосив, що звернувся до уряду аби це ніяким чином не означало підняття податків для малого і середнього бізнесу. Але вже найперша реакція економістів була вельми песимістичною. Магістр Гарвардського університету, економіст Олег Устенко каже, що "новинка" обійдеться малому бізнесу в додаткові витрати розміром 10 млрд грн щороку.

Але такому рішенню були здивовані і народні депутати. Член франкції Блок Петра Порошенка, фінансист Віктор Пинзеник був явно не посвячений у такий план, хоч і є членом коаліції. Далі пішов представник Порошенка у Кабміні та співголова групи підтримки реформ при уряді Лешек Бальцерович. Він - відомий у світі автор шокової терапії - вимушений зізнатися, що сам був в шоці, адже його позбавили будь-якого доступу до цієї економічної спецоперації.

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Чому уряд до останнього приховував свій широкий жест? Минулого тижня було представлено проект бюджету і в ньому мінімалка збільшувалася лише на 10%. Що сталося за ці чотири дні такого, що повністю змінило державні розрахунки - здається це одна з найбільших інтриг політичного сезону? Політологи заламують пальці, рахуючи всі можливі змови: починаючи з переведення уваги людей від чиновницьких декларацій, закінчуючи наближенням позачергових виборів. Проте важливо, чи стане жити легше після такого рішення.

"Підприємець раніше платив 240 гривень податків. Зараз він платитиме 20% процентов або 640 грн", - стверджує Устенко.

Тобто гроші планують взяти з кишень підприємців і покласти до кишень медиків і вчителів. Підприємці від ідеї урядовців не в захваті. Ні для кого не секрет, що офіційно багато українців отримують 1400 гривень, а все інше їм доплачують у конвертах. Відтепер малі підприємці впевнені, удвічі більшу мінімалку не потягнуть, тому доведеться просто закрити деякі точки, адже грошей не вистачає. При цьому безробітні підуть за державними виплатами по безробіттю.

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Насторожено зустріли сюрприз від уряду, здається, і прості українці. Люди переконані, що підвищення мінімальних зарплат лише спричинить зростання інфляції.

За словами Устенка, світовий досвід свідчить, якщо в країні прогнозують дефіцит бюждету на 3%, а мінімалку підвищують на 130%, це матиме свої наслідки. Зокрема, спричинить зростання рівня безробіття мінімум на 5%. Такої думки дотримується і радник українського президента Лєшек Бальцерович. Він переконаний, що рівень доходів населення треба піднімати не за рахунок населення, а за рахунок економічного зростання в країні. Проте останній цвях в логіку, за якою досі жив відомий польський реформатор, вбив головний податківець країни, коли заявив, що підвищення мінімальної заробітної плати до 3,2 тис. грн є лише першим кроком - наступного року мінімальна зарплата має бути збільшена спочатку до 5 тис. грн, а потім і до 7,5 тис. грн. "Я, звичайно, не проти того, щоб було менше бідних людей. Але це встановлюється шляхом економічного зростання. Я здивований заявою Насирова про збільшення зарплати не на 100%, а навіть більше. Я думаю, йде змагання популізму в рамках одного уряду", - вважає Бальцерович.

За такої ситуації в країні, кажуть економісти зі світовими іменами, обгрунтовано підняти мінімалку на 10%. Теоретично збільшення зарплати і справді має збільшить попит, який запустить економіку. Виробництво потребуватиме кредитів на роширення потужностей. Тому банки будуть заробляти більше, знижуючи вартість позик. Дешеві гроші спонукають до появи нових бізнесменів, які створять нові робочі місця. У результаті гроші знову потрапляють людям у зарплати. Проте це все теоретично. Коли йдеться про мінімалку, яка оподатковується, це ніяк не впливає на внутрішній попит. "Коли ти збільшуєш мінімальну зарплатню, ти повинен бути готовий, що в умовах такої економіки, в якій перебуває українська економіка, не буде відгуку з боку вітчизняного виробника", - констатує економіст Устенко.

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Це означатиме, що в країну почнуть завозити більше імпорту, тому долар може перейти позначку в 30 грн. Як планують попередити ці ризики в уряді, поки що невідомо. Ясно лише одне - в країні, де люди ледь зводять кінці з кінцями, треба піднімати економіку за перевіреними у світі лекалами.