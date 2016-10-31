Ляшко задекларував готівкою 740 тисяч доларів, 90 тисяч євро, годинники і ювелірні вироби

Про це йдеться в його декларації, розміщеній на сайті Єдиного державного реєстру декларацій.

Заробітна плата Ляшка отримана за основним місцем роботи у Верховній Раді за 2015 рік склала 79 тис. 596 грн. Його кошти на ведення депутатської діяльності задекларовані у розмірі 80 тис. 559 грн. Дохід депутата від відчуження нерухомого майна через ТОВ «Асфа Лайн» склав 992 тис. 388 грн, а дохід від відчуження рухомого майна - 2 млн. 245 тис. 500 грн.

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На банківських рахунках Ляшко має 190 тис. 700 грн у «Державному Ощадбанку України» та 1 млн. 844 тис. 775 грн у ПАТ АКБ "Аркада". Готівкою він окремо вказав 740 тис. доларів, 90 тис. євро, 890 тис. грн.

Також політик задекларував готівку в 200 тис. доларів, 40 тис. євро та 760 тис. грн, які належать Росіті Сайронен, з якою він спільно проживає, але не перебуває у шлюбі.

Він зазначив, що володіє 33,33% загального капіталу ЗАТ «Редакція газети «Політика», що у грошовому еквіваленті становить 6 тис. 300 грн.

Народний депутат має у Києві дві квартири загальною площею 367,2 кв.м. та 95,5 кв.м. Ще одну квартиру у столиці площею 66,30 кв.м. він має у спільній власності з Росітою Сайранен. У столиці він володіє офісом площею 182,8 кв.м. та машиномісцем площею 23,6 кв.м.

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Також Ляшко володіє житловим будинком площею 215,9 кв.м. та орендує дві земельні ділянки, які розташовані у Козині Обухівського району Київської області. Разом з тим депутат володіє шістьма земельними ділянками у Княжичах Броварського району на Київщині. У Прилуках Чернігівської області в нього є гараж 127,5 кв.м.

Ляшко задекларував два автомобілі Mercedes-Benz (S 500L 4MATIK) 2006 року випуску та Toyota (Land Cruiser) 2004 року. Також вказав, що Росіта Сайранен володіє машиною Mazda CX-5 2014 року випуску.

Лідер Радикальної партії задекларував колекцію монет, випущених Національним Банком України (метал - нейзільбер, срібло, золото), які він збирав з 1997 до 2015 року, а також колекцію монет іноземного походження, в кількості 5-ти штук (метал - срібло, золото). Окрім того, він вказав, що має селянські вила.

Депутат задекларував чотири годинники від торгових марок Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet та Audemars Piguet. Він має п'ять видів ювелірних виробів (комплект з жовтого металу з емалью та дорогоціним камінням (сережки, каблучка, хрестик), комплект з білого металу, з чорним жемчугом та дорогоцінним камінням (сережки, каблучка), браслет з металу білого кольору з дорогоцінним камінням, кольє та сережки з металу білого кольору та дорогоцінним камінням, каблучка та сережки з металу білого кольору, з дорогоцінним камінням).

Також він має тренажер - бігову доріжку та велотренажер від торгової марки TECHNOGYM. Ляшко задекларував кілька наборів меблів для кухні, спальні та вітальні (виробництво Італії).