В Україні завершився перший етап подання е-декларацій
08:56, 31 жовтня 2016Фінанси
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30 жовтня о 00:00 завершився перший етап подання електронних декларацій для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.
Перший етап подання е-декларацій завершено / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба НАЗК.
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"Національне агентство з питань запобігання корупції нагадує, що 30 жовтня о 24:00 завершується перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко задекларував 62,162 млн грн доходу за 2015 рік, з яких заробітна плата становить 121 тис. грн.
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