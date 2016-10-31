В Україні завершився перший етап подання е-декларацій

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба НАЗК.

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"Національне агентство з питань запобігання корупції нагадує, що 30 жовтня о 24:00 завершується перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко задекларував 62,162 млн грн доходу за 2015 рік, з яких заробітна плата становить 121 тис. грн.