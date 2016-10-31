Мінімальну зарплату підвищать за рахунок детінізації економіки - Гройсман

Ключовим ресурсом, який забезпечить підвищення мінімальної заробітної плати в Україні, стане детінізація економіки, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в рамках свого традиційного звернення до соціальної мережі Facebook.

"За рахунок чого відбудеться підвищення мінімальної зарплати? За рахунок того, що буде детінізована українська економіка, - зазначив він. - Ми говорили про те, що в тіні перебуває близько 50% всієї економіки. Деякі отримують мінімальну зарплату, тому що так дозволяє закон. Але роботодавці отримують нормальні прибутки. У тіні перебуває ресурс, який повинен бути спрямований на те, щоб платити людям, і платити з цього ресурсу податки".

На думку прем'єра, детінізація ресурсів дозволить не тільки збалансувати доходи працюючих громадян, але також забезпечить ресурс для виплати справедливих пенсій.

"Ніяких перевищень дефіциту бюджету або запуску друкарських верстатів не буде. Рішення (про підвищення мінімальної зарплати - УНІАН) прораховано. Це дасть пожвавлення зростання економіки", - підкреслив Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні 26 жовтня в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні запропонував удвічі збільшити 2017 року показник мінімальної зарплати - до 3200 гривень, тоді як у проекті бюджету на поточний рік закладено її підвищення з 1 грудня до 1600 гривень.

Таким чином уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом. Як підкреслив прем'єр-міністр Гройсман, підвищення мінімальної зарплати відповідає можливостям економіки і уряд може забезпечити його з 1 січня 2017 року.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, Кабінет міністрів планує через два тижні оприлюднити і представити парламенту розрахунок додаткових витрат державного бюджету на 2017 рік у зв'язку з прийняттям рішення про підвищення мінімальної заробітної плати.

Міністр фінансів Олександр Данилюк, відповідаючи на питання журналістів про те, якими будуть джерела фінансування підвищення мінімальної зарплати, відповів, що Мінфіну ще тільки належить розрахувати потреба бюджету в додаткових коштах.