Платіжний баланс України за дев'ять місяців зведений в "плюс" $1 мільярд

Платіжний баланс України в січні-вересні поточного року, за попередніми даними, зведений з профіцитом на рівні 1,007 мільярда доларів проти дефіциту за аналогічний період минулого року розміром 2 мільйона доларів.

Як повідомляється на сайті НБУ, у вересні профіцит платіжного балансу становив 474 мільйонів доларів.

Згідно з повідомленням, у вересні 2016 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу збільшився до 875 мільйонів доларів і за січень-вересень склав 2,292 мільярда доларів.

НБУ відзначає, що збільшення дефіциту передусім було зумовлено плановими виплатами урядом відсотків за реструктуризованими ОВДП, зниженням експорту.

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Чисті надходження за фінансовим рахунком у вересні склали 1,3 мільярда доларів, у січні-вересні - 3,2 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2015 року платіжний баланс України повернувся з дефіцитного у профіцитний стан, і позитивне сальдо склало 849 мільйонів доларів США проти від'ємного сальдо в 13,3 мільярда доларів США 2014 року.

Національний банк України прогнозує профіцит зведеного платіжного балансу у 2016 році на рівні близько 1,2 мільярда доларів, що разом із надходженнями від Міжнародного валютного фонду дозволить збільшити міжнародні резерви України до 18,7 мільярда доларів.