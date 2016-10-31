Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за оновлення системи пенсійного забезпечення в Україні, попри те, що це потребує прийняття радикальних рішень.

Про це голова уряду сказав в ході свого традиційного звернення до соціальної мережі Facebook.

"Потрібно осучаснити систему пенсій і відновити соціальну справедливість", – сказав Гройсман. Він підкреслив, що це вимагатиме від уряду рішучих дій, які напевно наткнутися на критику. "Але ми будемо це робити", – підкреслив прем'єр, додавши, що рішення про підвищення мінімальної зарплати також було рішучим і прорахованим кроком уряду.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 грудня поточного року мінімальна пенсія в Україні має зрости до 1247 гривень проти нинішнього рівня в 1074 гривні, а мінімальна зарплата – до 1600 гривень проти нинішнього рівня в 1378 гривень.

Кабмін на своєму засіданні 26 жовтня в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні запропонував у два рази збільшити в 2017 році показник мінімальної зарплати – до 3200 гривень замість 1600 гривень. Таким чином уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом.

Пенсійна реформа в Україні є одним з найважливіших перетворень, яких очікують від уряду ключові кредитори країни, насамперед Міжнародний валютний фонд. Рекомендацією МВФ є скорочення дефіциту Пенсійного фонду за рахунок підвищення його доходів і зміни системи та правил виходу на пенсію.