Гройсман назвав 2017 "роком прориву" у відродженні економіки України

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав 2017 рік роком прориву у відродженні національної економіки, основою якого стане проект державного бюджету, який наразі перебуває на розгляді парламенту.

Про це голова уряду сказав в ході свого традиційного звернення до соціальної мережі Facebook.

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"Нам треба в грудні прийняти бюджет з фінансуванням всіх пріоритетів. Потрібно зробити 2017 року прорив у відродженні національної економіки. Ми відбудуємо країну і віддамо все, що буде заробляти країна, кожному громадянину", - сказав Гройсман.

Раніше Гройсман запевняв, що Україна володіє широким спектром можливостей, ефективне використання яких дозволить нашій країні забезпечити якісний економічний прорив, що включає реформу сфери оборони, впровадження провідних наукових розробок, розвиток сфери переробки і виробництво продукту з великою доданою вартістю.

Як повідомляв УНІАН, уряд прогнозує зростання економіки України за підсумками поточного року на рівні 1%, а в 2017-му році - на рівні 3%. Надалі щорічне зростання очікується на рівні не менше 4% ВВП. Разом з тим, за оцінками експертів, Україна при належному обсязі інвестицій і зростанні промислового виробництва може демонструвати більш значне зростання - на рівні 6-7% на рік.