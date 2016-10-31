Гривня на міжбанку "поступилася" долару на 5 копійок

У понеділок, 31 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,52/25,54 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро на рівні 27,9590/27,9790 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4030/0,4040 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,4986 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 100 угод на суму 87,24 мільйона доларів.