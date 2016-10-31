В Україні в 1,8 раза зріс дефіцит торгівлі: імпорт товарів перевищив експорт на $4 мільярди

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-вересня 2016 року становив 4,246 млрд дол., що в 1,8 раза більше дефіциту за січень-вересень 2015 року на рівні 2,332 млрд. дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на попередні дані, експорт товарів за звітний період становив 23,766 млрд дол., скоротившись порівняно з аналогічним періодом минулого року на 9,7%, імпорт скоротився на 2,3% - до 28,012 млрд дол.

Експорт у країни ЄС у січні-вересні поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 3,3% - до 7,688 млрд дол., імпорт – на 7,3% до 10,484 млрд дол.

Нацбанк зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-серпня 2016 року склав 3,567 млрд дол., що в 1,7 раза більше дефіциту за січень-серпень 2015 року на рівні 2,154 млрд дол.