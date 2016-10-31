"Міжнародний інвестиційний банк", який належить Порошенку, збільшив прибуток удвічі

«Міжнародний інвестиційний банк», який належить президентові України Петру Порошенку, в січні-вересні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшив прибуток удвічі - до 31,4 млн грн.

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Згідно зі звітністю на сайті фінустанови, активи банку за 9 місяців скоротилися на 1,8% - до 5,397 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 4,43% - до 2,149 млрд грн, зобов'язання скоротилися на 2,43% - до 5,2 млрд грн, кошти клієнтів - на 2,35% - до 4,9 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Міжнародний інвестиційний банк» працює на ринку України з 2008 року і за розміром активів є середнім банком.

За інформацією на сайті НБУ, контрольний пакет акцій належить президентові України Петру Порошенку через інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».