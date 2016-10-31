Деканоідзе задекларувала понад 3,5 млн грн доходу

Про це йдеться у її електронній декларації у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Із задекларованої суми торік Деканоідзе отримала 88 тис. 760 грн заробітної плати за роботу в Нацполіції та 3 млн 431 тис. 846 грн за роботу в компанії MPRI International Services LTD, an Corporation Engility.

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Деканоідзе володіє в Грузії трьома квартирами: площею 129 кв. м, яка придбана у 2010 році; площею 69 кв. м, яка придбана у 2005 року, та площею 87 кв. м, яка придбана у 2014. Також Деканоідзе має у Грузії земельну ділянку площею 1800 кв. м

Із червня 2015 року голова Нацполіції орендує в Києві квартиру площею 60 кв. м. Має у власності автомобіль «Хюндай Елантра» 2012 року випуску.

На банківських рахунках у Деканоідзе розміщено: 33 тис. 231 грн у «ПриватБанку», 108 та 55 тис. 936 ларі у TBC Bank. Вона має фінансові зобов’язання – 80 тис. дол. кредиту, отриманого у TBC Bank у 2010 році, та 53 тис. дол., отриманих у TBC Bank у 2014 р., з яких сплачено 49 тис. 996 дол.

Про доходи, які торік отримали члени родини Деканоідзе, інформація в декларації відсутня.