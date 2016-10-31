Фонд гарантування вимагає від власників неплатоспроможних банків 187 мільярдів – Гонтарева

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав до суду на власників неплатоспроможних банків 376 заяв на 187 млрд грн, повідомила в інтерв'ю Hromadske.ua глава Національного банку України Валерія Гонтарева.

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Всього, за її словами, на сьогодні Фонд подав 3214 заяв про вчинення кримінальних злочинів на загальну суму 256 млрд гривень за доведення банків до банкрутства.

Гонтарева зазначила, що НБУ має намір підготувати інформацію про всіх власників неплатоспроможних банків.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість неплатоспроможних банків перед Національним банком України за кредитами рефінансування у вересні скоротилася на 110 млн грн, або на 0,2%, - до 53 млрд грн.