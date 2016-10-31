Гройсман запропонував головам держкомпаній також подати майнові декларації

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував головам державних компаній також подати майнові декларації, а чиновникам - назвати походження багатотисячних доходів, включаючи валютні заощадження. Як повідомляє прес-служба уряду, про це Гройсман сказав в інтерв'ю журналістам.

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«Зараз потрібно розширити перелік тих, хто повинен подавати декларації (електронні - УНІАН). Це повинні бути, в тому числі ті, хто не потрапив до переліку (зараз - УНІАН). Наприклад, представники державних компаній, - сказав Гройсман. - І зараз кожен повинен відповісти за своє декларування, де взяли гроші. Мене, наприклад, дивує. Якщо людина все життя пропрацювала у владі, звідки сотні тисяч доларів? Важливо, щоб система декларування зобов'язала кожного чесно декларувати те, що в нього є. І дуже важливо, щоб при перевірці вся чесність була підтверджена».

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня закінчився термін подачі електронних декларацій вищими посадовими особами держави, народними депутатами та іншими чиновниками високого рангу. Подача електронних декларацій та система їх обробки є однією з умов виконання програми боротьби з корупцією - однієї з ключових вимог Європейського Союзу в частині надання безвізового режиму нашій країні.