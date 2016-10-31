Британський фунт став найгіршою валютою жовтня

Британський фунт стерлінгів у жовтні показав найбільше зниження американського долара, в порівнянні з іншими валютами, подешевшавши більш ніж на 6% — до $1,2162, пише Bloomberg.

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У червні, коли пройшов референдум щодо Brexit, падіння становило 8,1%. Всього з червня фунт подешевшав приблизно на 18,3%. Очікується, що в жовтні фунт стерлінгів подешевшає до долара США на 6,2%, передає RNS.

Експерти, опитані агентством, пов'язують девальвацію фунта зі зростанням побоювань щодо виходу Великобританії зі складу Євросоюзу за «жорстким» сценарієм, за якого Лондон втратить вільний доступ до єдиного європейського ринку.