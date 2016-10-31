Гройсман заявив, що придбав майже все задеклароване майно до 2006 року

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман задекларував все наявне у нього майно, більшу частину якого він придбав до 2006 року - до обрання на посаду мера Вінниці, повідомили в прес-службі уряду.

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«Коментуючи власну електронну декларацію, прем'єр-міністр зазначив, що задекларував все майно, яке йому належить на правах власності. Більшість цього майна було придбано до 2006 року, коли Володимир Гройсман став мером Вінниці. До того часу він протягом 10 років займався підприємницькою діяльністю», - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман задекларував 1,5 млн грн доходів за 2015 рік. З них заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, становила 77 270 тис. грн, дохід від надання майна в оренду - 1 млн 302 тис. грн і 108 тис. грн. Олена Гройсман, дружина прем'єра, задекларувала 1 млн 451 тис. 900 грн, дочка - 1 457 тис. грн.

Гройсман має грошові активи: готівка - 2 млн 380 тис. грн, 870 тис. дол., 460 тис. євро; кошти, розміщені на банківських рахунках – 2 млн 136 тис. 413 грн та 16 тис. 200 євро. Дружина прем'єра зберігає 1 млн 600 тис. грн і 372 тис. дол., а також має кошти, розміщені на банківських рахунках – 193 тис. 549 грн.

У власності прем'єра є чотири земельні ділянки загальною площею понад 9 тис. 159 кв. м, два житлових будинки на 534 та 461,1 кв. м, у користуванні глави уряду - дві квартири в Києві, а також у власності - п'ять об'єктів іншого нерухомого майна. Згідно з декларацією, на Гройсмана записані легкові автомобілі Land Rover і Range Rover, а на його дружину – Volkswagen і Touareg.

Крім того, прем'єр задекларував 12 пар годинників і дві пари запонок з дорогоцінного металу, інкрустованих дорогоцінним камінням.