Інфляція в єврозоні досягла найвищого рівня за два роки

Інфляція в єврозоні досягла найвищого рівня з червня 2014 року, пише Financial Times.

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Споживчі ціни зросли на 0,5% в жовтні, що є найкращим показником за два роки. У вересні зростання інфляції становило 0,4%.

Як повідомляє FT, незважаючи на поставлений рекорд, Європейський центральний банк (ЄЦБ) не зупиниться на досягнутому і буде продовжувати проводити політику боротьби з низькими цінами.

Відзначається, що загальносвітовий спад цін прямо пропорційно залежить від падіння цін в сфері енергоносіїв. Ціни на енергоносії в єврозоні в жовтні знизилися на 0,9% проти 3% у вересні, передає Gazeta.ru.

У той же час ціни на сервісні послуги зросли на 1,1% в цьому місяці, а ціни на продукти харчування, алкоголь і тютюн, як очікується, зростуть на 0,4%.

Раніше ЄЦБ опустив прогноз щодо інфляції майже до нуля.