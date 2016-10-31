"Альфа-Груп" завершила операцію з придбання "Укрсоцбанку"

Згідно з повідомленням, до ради директорів ABHH увійде директор зі стратегії, розвитку бізнесу та M&A групи UniCredit Андреа Маффеццоні.

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«Угода, безсумнівно, приведе до появи в Україні сильного гравця на об'єднаній платформі двох банків. Ми маємо намір боротися за лідерство на ринку України, насамперед, за рахунок підвищення рівня технологій, збільшення ефективності роботи, підвищення якості сервісу для клієнтів, а також зниження вартості послуг і розширення їх спектру», – цитуються у повідомленні слова голови наглядової ради «Альфа-Груп» Михайла Фрідмана.

Як повідомляв УНІАН, холдингова компанія ABH Holdings SA у січні цього підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 100% акцій «Укрсоцбанку». Закриття угоди очікується цього року.

Холдингова компанія ABH Holdings SA, що володіє дочірнім банком «Альфа-Банк», одним із найбільших банків України за обсягом активів.

UniCredit Bank - об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «Унікредит Банку» і «Укрсоцбанку». У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, і об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank.