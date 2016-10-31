У НАЗК назвали прізвища нардепів, які не подали е-декларації

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови Національного агентства України з питань запобігання корупції Руслан Радецький повідомив сьогодні на брифінгу.

"Я зачитав, що 413 депутатів, майже всі депутати подали електронні декларації", - сказав Радецький.

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Також він перерахував прізвища народних депутатів, які не подали електронні декларації: В'ячеслав Богуслаєв, Анатолій Гіршфельд, Ігор Шкіря, Юрій Шухевич, Олександр Онищенко та Сергій Клюєв.

Крім того, заступник голови НАПК на прохання журналістів прокоментував інформацію про нібито масові звільнення суддів, щоб не подавати декларації.

"Народні депутати поширили таку інформацію, що нібито судді звільняються для того, щоб не подавати електронні декларації. Це неправда, тому що чинним законодавством передбачено, що суддя як особа, яка звільняється з роботи, він також зобов'язаний подати електронну декларацію", - сказав Радецький.

Тому він пояснив, що за будь-яких обставин судді змушені подавати декларації.

Згідно з повідомленням ЗМІ, також не подала декларацію народний депутат Марія Матіос, оскільки перебуває на лікуванні.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.

На сьогодні в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 120 тис. 954 документа.

Разом з тим Радецький заявив, що до реєстру за 2015 рік подано більше 103 тис. декларацій, інші документи – це повідомлення про зміни в майновому стані.