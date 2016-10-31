Збиток працюючих банків України знизився в 4,4 раза

Збиток працюючих банків України, без урахування неплатоспроможних банків, за січень-вересень 2016 року становив 11,6 млрд грн, що в 4,4 разу нижче показника за аналогічний період минулого року 51,1 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, зниження збитків зумовлено скороченням обсягів відрахувань банків у резерви під активні операції на 58,6%.

Втім, за даними НБУ, обсяг відрахувань за 9 місяців 2016 року становив 37,5 млрд грн, що є суттєвим фактором формування від'ємного фінансового результату в цілому у системі.

Серед інших важливих факторів, що вплинули на формування збитків, зростання адміністративних витрат, значне зниження чистого процентного доходу. Чистий процентний дохід на 1 жовтня 2016 становив 32,7 млрд грн, що майже на 5,5 млрд грн менше рівня на 1 жовтня минулого року. Негативна динаміка пояснюється зменшенням процентних доходів, зумовлених скороченням кредитних портфелів банків, а також зростанням процентних витрат.

У цілому доходи банків за січень-вересень 2016 порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротилися на 4,4% і становили 140,1 млрд грн, витрати - на 23,2% і становили 151,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України, без урахування неплатоспроможних банків, у 2015 році отримала рекордний збиток на рівні 66,6 млрд грн. У тому числі 71 банк завершив 2015 рік з прибутком, загальна сума якого становила 5,2 млрд грн.