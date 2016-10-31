Суд заарештував майно і гроші Бахматюка на 1,2 мільярда гривень за позовом НБУ

Виконавча служба Міністерства юстиції України від 28 жовтня 2016 року відкрила виконавче провадження за рішенням суду про накладення арешту на рухоме і нерухоме майно власника одного з найбільших аграрних виробників України «Укрлендфармінга», а також власника двох неплатоспроможних банків Олега Бахматюка, а також на його грошові кошти, розміщені на поточних рахунках банків "Фінансова ініціатива" та "VAB Банк", повідомила прес-служба Національного банку України.

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Згідно з повідомленням, мова йде про суму в розмірі 1,2 млрд грн за кредитною угодою «VAB Банку», в якій Олег Багматюк виступив фінансовим поручителем. В рамках зазначеного виконавчого провадження 28 жовтня також був заарештований будинок, що належить Бахматюку, розташований в смт. Козин Обухівського району Київської області загальною площею 1049 кв. метрів.

Як повідомляв УНІАН, за розрахунками НБУ, сума заборгованості Олега Бахматюка перед державою, українським бізнесом і українцями, які були його кредиторами банків, становить 37,9 млрд грн.

Національний банк України 23 червня 2015 року прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних банку «Фінансова ініціатива». Після цього Господарський суд Києва за позовом компанії Perusta Constructions Ltd заборонив Фонду гарантування вкладів фізичних осіб пропонувати Національному банку ліквідувати банк. Згодом Фонд гарантування заявив, що має намір оскаржити це рішення і готує заперечення проти самого позову.

З 19 березня 2015 року Фонд гарантування здійснює процедуру ліквідації ще одного банку, який належить Бахматюку - «VAB Банку». З 21 листопада 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація.

У травні 2016 року Печерський районний суд Києва задовольнив заяву Національного банку України та наклав арешт на все рухоме і нерухоме майно, що належить Бахматюку.

Суд прийняв рішення в процесі розгляду справи за позовом Національного банку проти Бахматюка про стягнення заборгованості за стабілізаційним кредитом на 4 млрд грн, отриманими у регулятора в 2014 році банком «Фінансова ініціатива». В якості застави Нацбанк прийняв майно і майнові права юридичних осіб, а сам Бахматюк виступив фінансовим поручителем за цими кредитами. Але в кінці травня суд зняв арешт із зазначеного майна.

«VAB Банк» і банк «Фінансова ініціатива» входили в число найбільших одержувачів кредитів НБУ для підтримки ліквідності на термін понад 30 календарних днів. Зокрема, за підсумками 2014 року «VAB Банк» отримав кредити на 5,535 млрд грн, банк «Фінансова ініціатива» - на 8,358 млрд грн. У 2015 році такі кредити банкам не видавалися.