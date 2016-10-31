Нардеп Хомутиннік виклав версію, чому в його е-декларації не знайшлося місця для літака
Нардеп, лідер депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік стверджує, що літак, яким він користується, записаний на компанію "Sandgate".
Хомутиннік розповів, що є кінцевим бенефіціаром цієї компанії, повідомляє "Українська правда".
"Зрозуміло, що літак у графі транспортні засоби, де мопед, автомобіль або щось, то не ставиться", - зазначив він.
"Якщо є літак, то він на компаніях. Що стосується нашого випадку, то він на одній з фірм, які були задекларовані мною, де я кінцевий бенефіціар", - пояснив Хомутиннік.
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"Це Компанія "Sandgate", на ній літак. Він отриманий в довгостроковий лізинг і відповідно компанія виплачує гроші за лізинг", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, Хомутиннік задекларував 40 компаній і заробив 166 мільйонів гривень.
Нардеп також задекларував 12 годинників, серед них такі відомі бренди як Breguet, Franck Muller і Audemars Piguet, 6 одиниць зброї та 31 картину і предмет антикваріату.