Гривня закрила міжбанк на рівні 25,53 за долар

У понеділок, 31 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,51/25,53 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,9230/27,9430 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4020/0,4030 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,5154 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 360 угод на суму 200,64 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 листопада встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2551.5438 (31 жовтня – 2549.5951)

100 EUR – 2792.9198 (31 жовтня – 2784.6678)

10 RUR – 4.0361 (31 жовтня – 4.0532)