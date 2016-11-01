В обхід банківської системи: чому українські депутати тримають готівкою мільйони доларів

Значні суми готівки у депутатів та інших чиновників - поганий знак, твердять економісти, йдеться в сюжеті ТСН.

При цьому, певні, не всі гроші у готівці справді існують: суму могли навіть завищити, аби легалізувати корупційні схеми у майбутньому.