В обхід банківської системи: чому українські депутати тримають готівкою мільйони доларів
03:37, 01 листопада 2016Фінанси
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Як у різних купюрах виглядає та чи інша сума, скільки важить, яку площу займає та де поміститься - такою була реакція користувачів на електронні декларації народних обранців.
В обход банковской системы: почему украинские депутаты держат наличными миллионы долларов /
Значні суми готівки у депутатів та інших чиновників - поганий знак, твердять економісти, йдеться в сюжеті ТСН.
При цьому, певні, не всі гроші у готівці справді існують: суму могли навіть завищити, аби легалізувати корупційні схеми у майбутньому.
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