Financial Times розповів про спроби Росії вибудувати свою "міць" на слабкій економіці

Цей розрив був підкреслений проектом бюджету, який уряд вніс до парламенту на розгляд через день, передає DT.UA з посиланням на Financial Times.

У документі пропонувалося скоротити витрати на армію на 27% в наступному році.

Припущення, що Росія "повернулася" як глобальна сила, обговорювалося на Валдайському саміті протягом двох днів до появи на заході Путіна. Джон Миршеймер з Чиказького університету, проголосив відродження політики великих держав після унікальної "однополярності", яка панувала з 1991 року і наділила США, Китай та Росію ролями великих гравців. Деякі експерти заперечували його загальний аналіз, але ніхто з них не поставив під сумнів "велич" Росії.

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Виступаючи, Путін неявно припустив, що російська демократія навіть була кращою, ніж американська. Він висміяв західні вибори, розмірковуючи про них як про набір "скандалів і копання в брудній білизні: хто кому дав ляпас, хто з ким спав". Він говорив про те, що Росія нібито "оточена системами, які дедалі більше стають розділеними, слабкими, хаотичними".

Однак, видання пише, що неназваний чиновник, який був присутній на економічній панелі Валдайського саміту, пояснив, наскільки амбіції Росії суперечать її можливостям. Західні санкції посилили російські внутрішні проблеми, змушуючи економіку РФ втрачати 1% зростання щороку. Ще більша проблема – це провал самої Росії провести структурну реформу своєї економіки і скоротити залежність від цін на енергоносії. Виробництво не зростало з 2008 року.

Росії варто було попрацювати над тим, щоб розвиватися за рахунок індустрій за межами нафтового і газового сектору, на який припадає 60% експорту. Їй варто компенсувати скорочення робочої сили ефективністю, стимулювати інноваційні технології, на які припадає значно менше від економіки, ніж у розвинених країнах. Але перш за все, їй потрібні інвестиції. Приватний бізнес не хоче інвестувати, тому що вважає російське майбутнє невизначеним.

Російський уряд інвестував великі суми в інновації і дослідження, значно більше, ніж уряди Китаю і Японії. Однак у цих країнах приватний сектор витрачав на подібні речі втричі більше, ніж уряд. Російський приватний сектор інвестував менше, ніж державний.

Росії потрібні реформи, такі як зміцнення права приватної власності і боротьба з корумпованими чиновниками, які душать бізнес. "Росії потрібна більш миролюбна зовнішня політика, яка зробить свій внесок в розвиток економіки", - сказав неназваний чиновник виданню.