Держбанк Японії обмежив фінансування компаній та фінінститутів Росії

Японський урядовий банк міжнародного співробітництва (JBIC) обмежив фінансування компаній і фінансових інститутів Росії, пише Nikkei.

JBIC пішов на такий крок, щоб уникнути конфліктів з США та ЄС, які ввели більш жорсткі санкції, порівняно з Японією, проти Росії.

Читайте такожFinancial Times розповів про спроби Росії вибудувати свою "силу" на слабкій економіціДержбанк припинить фінансування проектів, з яких вийшли європейські або американські компанії. Також він буде перевіряти, щоб ці "заборонені" проекти не отримували гроші від приватних японських банків.

Між тим, JBIC забезпечить "адекватні механізми" передачі кредитних коштів схваленим раніше проектам. Так, у жовтні було заявлено, що до кінця 2016 року JBIC надасть Сбербанку Росії кредит розміром 4 млрд ієн ($38,5 млн).

Токіо не так, як Захід, жорстко розриває економічне співробітництво з Москвою, щоб узгодити давні територіальні суперечки.