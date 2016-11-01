Сьогодні нардепи мають намір скасувати підвищення своїх зарплат (наживо)
Сьогодні Верховна Рада України розглядатиме проект постанови про внесення змін до постанови ВРУ “Про висновки та пропозиції до проекту закону України про Державний бюджет України на 2017 рік”.
Як передає кореспондент УНІАН, першим питанням сьогодні планується розглянути проект постанови про порядок денний п'ятої сесії ВР.
Сьогодні розглядатиметься також низка питань у сферах будівництва та житлово-комунального господарства, а також фінансів і банківської діяльності.
Серед іншого парламент сьогодні розгляне зміни до закону “Про телебачення і радіомовлення” щодо удосконалення процедури застосування санкцій Національною радою з питань телебачення і радіомовлення.
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Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову «Про висновки і пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2017 рік».
Цією постановою було прийнято проект бюджету на 2017 рік у першому читанні, а також прийнято рішення підвищити зарплату народним депутатам у 2-2,5 рази – до більш ніж 40 тис. грн.
25 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав рішення депутатів збільшити свої заробітні плати щонайменше удвічі помилкою, яку треба негайно виправити. При цьому Гройсман нагадав, що виконати рішення парламенту неможливо, оскільки в бюджеті 2016 року і в проекті бюджету на 2017 рік коштів на підвищення зарплат депутатам немає.
31 жовтня Парубій висловив сподівання, що парламент 1 листопада скасує положення постанови щодо підвищення зарплат депутатам до майже 40 тис. грн.