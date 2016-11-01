Росія занурюється "в тінь": в країні зростає кількість бажаючих отримувати зарплату в конверті

Дослідницький центр порталу Superjob.ru в ході всеросійського опитування, проведеного 24 і 25 жовтня, з'ясував, що 47% респондентів готові отримувати зарплату в конверті - це на 6% більше, ніж у грудні 2015 року, пишуть "Известия".

Свою позицію респонденти найчастіше пояснювали тривалим працевлаштуванням і недовірою до пенсійної системи. Експерти ринку праці вважають, що зростання неформального ринку праці буде продовжуватися.

На думку заступника директора Інституту соціального аналізу та прогнозування Володимира Назарова, зростання неформального ринку праці зумовлено стагнацією економіки.

Читайте такожДобробут росіян погіршується: зарплати і споживання стиснулися до 8-річного мінімуму"Реальні доходи населення знижуються вже протягом довгого часу. Люди розуміють, що це не швидка криза, як, наприклад, в 2008 році. Вони переосмислюють нову економічну ситуацію, починають міняти свою поведінку і готові трудитися за сіру заробітну плату", - пояснює Назаров.

Він зазначає, що не додає оптимізму росіянам і політика уряду в частині накопичувальної пенсії: індексація пенсії в 2016 році була нижче інфляції, а для працюючих пенсіонерів її взагалі не індексували.

На думку керуючого партнера професійного співтовариства «HR-Експерти» Вікторії П'ятниці, причина переходу працівників у тінь полягає у безробітті і в нездатності роботодавців впоратися з економічними труднощами в умовах кризи.

"Людям потрібно щось їсти, і вони готові на будь-які умови. З іншого боку, доходи компаній впали, тому вони змушені економити. Фонд заробітної плати становить 50% бюджету, і 30% від цієї суми припадає на податки, які йдуть у Пенсійний фонд і Фонд соціального страхування. Пенсія така низька, що на неї вже давно ніхто не розраховує, як на ресурс, що здатен забезпечити життя", - говорить Вікторія П'ятниця.

Вона відзначає, що в докризові 2011-2012 роки спостерігалася зворотна тенденція: компанії виходили з тіньового сектора, а найняти фахівця на «сіру» зарплату було практично неможливо.

За прогнозами експертів, неформальний ринок праці збільшуватиметься.