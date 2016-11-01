Відсьогодні Нацбанк по-новому розраховує офіційний курс гривні

Національний банк України з 1 листопада змінив підхід до розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют.

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Відповідні зміни передбачені постановою Правління НБУ №391 від 13 жовтня 2016 року "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Національний банк удосконалює методологію розрахунку офіційного курсу гривні до долара США, на основі якого розраховується офіційний курс гривні до інших іноземних валют. Досі офіційний курс розраховувався як середньозважений курс продавців і покупців, що склався за даними Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України. Тепер же розрахунок буде включати тільки угоди між банками, а також між банками і НБУ.

Нацбанк також оновить списки валют для щоденного і щомісячного встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют з урахуванням зміни структури зовнішньої торгівлі України в останні роки і коригування Класифікатора іноземних валют та банківських металів у квітні цього року.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, установлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США, досягнутий в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.

У вівторок, 18 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,61/25,65 грн/дол.