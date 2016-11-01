У Держказначействі відзвітували про залишки грошей на рахунку
Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 листопада 2016 року становив 15,865 млрд грн, що на 2,393 млрд грн, або на 17,76% вище показника на 1 жовтня поточного року.
Як повідомляється на сайті Держказначейства, у порівнянні з жовтнем минулого року залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в жовтні поточного року знизився в 2,7 раза, порівняно з початком року зріс в 1,75 раза
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Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 жовтня 2016 року становив 13,472 млрд грн, що на 10,290 млрд грн, або на 43,3% нижче за показник на 1 вересня поточного року.
Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.