У Держказначействі відзвітували про залишки грошей на рахунку

Як повідомляється на сайті Держказначейства, у порівнянні з жовтнем минулого року залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в жовтні поточного року знизився в 2,7 раза, порівняно з початком року зріс в 1,75 раза

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Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 жовтня 2016 року становив 13,472 млрд грн, що на 10,290 млрд грн, або на 43,3% нижче за показник на 1 вересня поточного року.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.