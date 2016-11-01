Кабмін попросив на 10 днів відтермінувати подання до Ради бюджету-2017

Уряд попросив Верховну Раду на 10 днів пізніше внести до другого читання проект закону про бюджет через затримку з підписанням постанови «Про висновки та пропозиції до проекту закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Читайте такожРада скасувала підвищення зарплат нардепам

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Він нагадав, що 10 днів не підписував постанову, якою було ухвалено в першому читанні проект бюджету на 2017 рік, оскільки там були пункти, які стосувалися підвищення заробітної плати народним депутатам України.

Парубій наголосив, що уряд звернувся з проханням на 10 днів відтермінувати подачу бюджету для розгляду в другому читанні, оскільки «тих 10 днів вони не могли працювати (йдеться про 10 днів, коли не була підписана постанова – УНІАН)».

Як відомо, відповідно до закону про регламент ВР, зокрема, ст. 158, після ухвалення бюджету в першому читанні уряд за участю представників профільного комітету готує та у 14-денний строк, але не пізніше 3 листопада, подає порівняльну таблицю до бюджету. Розгляд бюджету в другому читанні має завершитися не пізніше 20 листопада року, що передує плановому.