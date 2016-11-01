Продаж Укрсоцбанку збігся з гучним скандалом про "секретний" зв'язок компанії Трампа і російського Альфа-банку

Про це вчора Альфа-Банк повідомив у своєму прес-релізі.

Відзначається, що в результаті операції, присутня в 17 країнах італійська банківська група UniCredit Group стала міноритарним акціонером ABH Holdings S. A., інвестиційної холдингової компанії Альфа-Груп зі штаб-квартирою в Люксембурзі.

Крім того, в раду директорів ABHH увійде Андреа Маффецоні (Andrea Maffezzoni), директор зі стратегії, розвитку бізнесу та M&A групи UniCredit.

«Угода, безсумнівно, призведе до появи в Україні сильного гравця на об'єднаній платформі двох банків. Ми маємо намір боротися за лідерство на ринку України, насамперед, за рахунок підвищення рівня технологій, збільшення ефективності роботи, підвищення якості сервісу для клієнтів, а також зниження вартості послуг і розширення їх спектру», – цитуються в повідомленні слова голови наглядової ради «Альфа-Груп» Михайла Фрідмана.

У той же час, вчора американський журнал Slate повідомив, що компанія Дональда Трампа активно взаємодіє з російським "Альфа-банком".

Як йдеться в доповіді видання, на сервер компанії Trump Organization "секретним" способом приходять повідомлення з поштових адрес, що належать російському Альфа-банку.

Посилання на статтю вчора ввечері розмістила в своєму твіттері суперник Трампа в президентській гонці Хілларі Клінтон.

"Прийшов час Трампу відповісти на серйозні питання про його зв'язки з Росією", - написала вона.

It's time for Trump to answer serious questions about his ties to Russia. https://t.co/D8oSmyVAR4pic.twitter.com/07dRyEmPjX — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 31 жовтня 2016 р.

Зв'язок простежив хакер з псевдонімом Tea Leaves разом з колегами, відзначає видання. За інформацією хакерів, сервер, зареєстрований в Trump Organization на П'ятій авеню ("Трамп-тауер" - 58-поверховий хмарочос знаходиться на цій вулиці, - ред.), "таємно" зв'язувався з московським Альфа-банком.

Як йдеться в статті, коли репортери почали ставити запитання, цей "секретний" зв'язок обірвався.

"Сторони спілкувалися в прихованому режимі. Ключове слово - "прихований". Це схоже на те, як взаємодіють кримінальні синдикати, спільно працюючи над якимось проектом", - зазначив виданню Пол Віксі, один із "першовідкривачів" інтернету.

У той же час, представник компанії американського політика Хоуп Хікс відкинув ці звинувачення.

«Дана поштова адреса не використовується з 2010 року. Trump Organization не відправляє і не отримує повідомлення з цього сервера. Trump Organization не здійснює жодних комунікацій та не має зв'язків з російськими організаціями», – повідомили в компанії політика.

Trump Organization належить Дональду Трампу і його дітям. В конгломерат входить будівельна компанія, готельний бізнес політика, а також гольф-клуби.