Продаж Укрсоцбанку збігся з гучним скандалом про "секретний" зв'язок компанії Трампа і російського Альфа-банку

Про це вчора Альфа-Банк повідомив у своєму прес-релізі.

Відзначається, що в результаті операції, присутня в 17 країнах італійська банківська група UniCredit Group стала міноритарним акціонером ABH Holdings S. A., інвестиційної холдингової компанії Альфа-Груп зі штаб-квартирою в Люксембурзі.

Крім того, в раду директорів ABHH увійде Андреа Маффецоні (Andrea Maffezzoni), директор зі стратегії, розвитку бізнесу та M&A групи UniCredit.

«Угода, безсумнівно, призведе до появи в Україні сильного гравця на об'єднаній платформі двох банків. Ми маємо намір боротися за лідерство на ринку України, насамперед, за рахунок підвищення рівня технологій, збільшення ефективності роботи, підвищення якості сервісу для клієнтів, а також зниження вартості послуг і розширення їх спектру», – цитуються в повідомленні слова голови наглядової ради «Альфа-Груп» Михайла Фрідмана.

У той же час, вчора американський журнал Slate повідомив, що компанія Дональда Трампа активно взаємодіє з російським "Альфа-банком".

Як йдеться в доповіді видання, на сервер компанії Trump Organization "секретним" способом приходять повідомлення з поштових адрес, що належать російському Альфа-банку.

Посилання на статтю вчора ввечері розмістила в своєму твіттері суперник Трампа в президентській гонці Хілларі Клінтон.

"Прийшов час Трампу відповісти на серйозні питання про його зв'язки з Росією", - написала вона.

It's time for Trump to answer serious questions about his ties to Russia. https://t.co/D8oSmyVAR4pic.twitter.com/07dRyEmPjX