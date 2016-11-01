ГПУ проводить обшуки на об'єктах "БРСМ-Нафта" по всій країні – Луценко

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

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«В рамках справи про ухилення від сплати близько 1 млрд грн податків сьогодні 250 працівників ГПУ та ДФС проводять обшуки в групі компаній БРСМ. Згідно з рішенням суду, в 21 області накладається арешт на обладнання 5 нафтобаз, 41 АЗС і 4 офісних приміщень», - написав він.

За словами Луценка, в подальшому планується це майно передати на збереження Міненерго.

Раніше екс-глава СБУ Валентин Наливайченко стверджував, що власникам групи "БРСМ-Нафта" належать офшорні фірми "Меллліан Менеджмент ЛТД" і "Бейрок Файненс Лімітед", зареєстровані в африканському Белізі.