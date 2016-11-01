Ківалов за 2015 рік задекларував 5,6 мільйона гривень доходів дружини

Про це йдеться в його електронній декларації за 2015 рік, оприлюдненій у відкритому доступі на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з даними декларації, доходи Ківалова у 2015 році складалися з: заробітної плати за основним місцем роботи (депутат ВРУ), - 73,845 тис. грн, зарплати за сумісництвом (Одеська юридична академія) - 41,232 тис. грн, довічної плати за звання дійсного члена (академіка) Національної академії педагогічних наук України – 55,212 тис. грн, відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень - майже 80,56 тис. грн, пенсії - 115,169 тис. грн, гонорарів та інших виплат - 41,256 тис. грн.

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У декларації також зазначено відсотки від банківських вкладів у декількох банках на загальну суму 173,512 тис. грн, які належать нардепу. Ще 82,818 тис. грн - відсотки на вклад у спільному володінні з дружиною Наталією Ківаловою.

Згідно з даними декларації, Ківалов придбав в Одесі у 1999 році будинок загальною площею 518 кв. м, ціна якого становить 83,653 тис. грн. Він також є власником чотирьох земельних ділянок – 116 кв. м, 635 кв. м, 1 тис. кв. м і 121 кв. м.

Ківалов орендує приміщення площею 39,7 кв. м у Міжнародного гуманітарного університету (Одеса).

Крім того, у депутата є квартира у Києві площею 339,5 кв. м, якою він володіє спільно дружиною і дочкою Тетяною. Також у столиці Ківалов орендує 20,6 кв. м під парковку автомобіля.

Народний депутат має декілька вкладів у банках: 32,252 тис. грн, 427,982 тис. дол., 68,005 тис. євро і 11,412 тис. швейцарських франків.

Ківалов зазначив у декларації готівкові кошти – 377 тис. грн і дві пари брендових годинників – Blancpain і Audemars Piguet.

Дружина Ківалова у 2015 році отримала такі доходи: заробітна плата за основним місцем роботи, у компанії «СМАРТ-Холдинг» - 2,333 млн грн, заняття підприємницькою діяльністю - 8,281 тис. грн., пенсія - 52,255 тис. грн., відсотки - 3,184 млн грн.

Вона володіє в Києві житловим будинком, придбаним у 2009 році, його загальна площа – 672,2 кв. м, вартість близько 4,14 млн грн.

У столиці у Наталії три земельних ділянки – 1 тис. кв. м, 124 кв. м і 285 кв. м, а також місце під парковку 23 кв. м, яке орендує в Печерському районі Києва.

Згідно з декларацією, дружина одноосібно володіє малим багатопрофільним приватним підприємством «Чорнобиль».

Ківалова має вклади у банках - 1,483 млн дол. і готівку – 845 тис. грн.

Дружина депутата задекларувала дві порцелянові статуетки фірми Lladro - «Дівчина в блакитному» і «Танцюристи танго», дві підлогові вази (фарфор, розпис), годинники з дерева і позолоти Soher і наручний годинник Chanel.

Нардеп також задекларував автомобіль дочки Mercedes-benz S500, 2010 року випуску, і дружини - Mercedes-benz S500 4Matic, 2007 року випуску. Він також зазначив, що в 2015 році в Англії і Швейцарії придбав 3 речі майже за 480 тис. грн.