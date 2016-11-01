Ківалов за 2015 рік задекларував 5,6 мільйона гривень доходів дружини
Депутат Верховної Ради України, президент Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Ківалов (Опозиційний блок) за 2015 рік задекларував 587,575 тис. грн доходів.
Про це йдеться в його електронній декларації за 2015 рік, оприлюдненій у відкритому доступі на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
Згідно з даними декларації, доходи Ківалова у 2015 році складалися з: заробітної плати за основним місцем роботи (депутат ВРУ), - 73,845 тис. грн, зарплати за сумісництвом (Одеська юридична академія) - 41,232 тис. грн, довічної плати за звання дійсного члена (академіка) Національної академії педагогічних наук України – 55,212 тис. грн, відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень - майже 80,56 тис. грн, пенсії - 115,169 тис. грн, гонорарів та інших виплат - 41,256 тис. грн.
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У декларації також зазначено відсотки від банківських вкладів у декількох банках на загальну суму 173,512 тис. грн, які належать нардепу. Ще 82,818 тис. грн - відсотки на вклад у спільному володінні з дружиною Наталією Ківаловою.
Згідно з даними декларації, Ківалов придбав в Одесі у 1999 році будинок загальною площею 518 кв. м, ціна якого становить 83,653 тис. грн. Він також є власником чотирьох земельних ділянок – 116 кв. м, 635 кв. м, 1 тис. кв. м і 121 кв. м.
Ківалов орендує приміщення площею 39,7 кв. м у Міжнародного гуманітарного університету (Одеса).
Крім того, у депутата є квартира у Києві площею 339,5 кв. м, якою він володіє спільно дружиною і дочкою Тетяною. Також у столиці Ківалов орендує 20,6 кв. м під парковку автомобіля.
Народний депутат має декілька вкладів у банках: 32,252 тис. грн, 427,982 тис. дол., 68,005 тис. євро і 11,412 тис. швейцарських франків.
Ківалов зазначив у декларації готівкові кошти – 377 тис. грн і дві пари брендових годинників – Blancpain і Audemars Piguet.
Дружина Ківалова у 2015 році отримала такі доходи: заробітна плата за основним місцем роботи, у компанії «СМАРТ-Холдинг» - 2,333 млн грн, заняття підприємницькою діяльністю - 8,281 тис. грн., пенсія - 52,255 тис. грн., відсотки - 3,184 млн грн.
Вона володіє в Києві житловим будинком, придбаним у 2009 році, його загальна площа – 672,2 кв. м, вартість близько 4,14 млн грн.
У столиці у Наталії три земельних ділянки – 1 тис. кв. м, 124 кв. м і 285 кв. м, а також місце під парковку 23 кв. м, яке орендує в Печерському районі Києва.
Згідно з декларацією, дружина одноосібно володіє малим багатопрофільним приватним підприємством «Чорнобиль».
Ківалова має вклади у банках - 1,483 млн дол. і готівку – 845 тис. грн.
Дружина депутата задекларувала дві порцелянові статуетки фірми Lladro - «Дівчина в блакитному» і «Танцюристи танго», дві підлогові вази (фарфор, розпис), годинники з дерева і позолоти Soher і наручний годинник Chanel.
Нардеп також задекларував автомобіль дочки Mercedes-benz S500, 2010 року випуску, і дружини - Mercedes-benz S500 4Matic, 2007 року випуску. Він також зазначив, що в 2015 році в Англії і Швейцарії придбав 3 речі майже за 480 тис. грн.