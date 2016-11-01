ПриватБанк ще не прийняв остаточного рішення щодо штрафу ЦБ Кіпру

Про це йдеться в офіційній заяві банку у відповідь на рішення Центрального банку Кіпру накласти штраф на філію українського банку в розмірі 1,3 млн євро.

ПриватБанк з посиланням на голову банківського нагляду ЦБ Кіпру Янгоса Деметриу заявляє, що Центральний банк Республіки Кіпр в ході перевірки роботи філії ПриватБанку не виявив будь-яких фактів порушення законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

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Зокрема, р-н Деметриу, зазначив, що рішення про накладення штрафу пов'язано з недоліками в процедурах. Проведена в травні 2015 року перевірка ЦБ Кіпру не виявила якихось конкретних фактів відмивання коштів у Кіпрському філії. КФ взяв до уваги і врахував у своїй роботі зауваження регулятора, викладені в довідці перевірки. При цьому, за словами представників банку, у ході проведення інспекції філії, яка за часом збіглася з плановою перевіркою з боку українського регулятора, дві команди перевіряльників фізично не встигали ознайомитися в повній мірі з одними і тими ж пакетами документів.

Кіпрська філія ПриватБанку продовжує співпрацю з ЦБ Кіпру над вдосконаленням системи внутрішнього контролю та ще не прийняв остаточного рішення по намірам оскаржити накладений щодо штраф або домовиться про збільшення 15% знижки передбаченої рішенням, при сплаті раніше зазначеного строку.