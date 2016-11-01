Гонтарева пояснила, чому тримає депозит в доларах і розповіла про недавню купівлю нерухомості

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева зберігає свої депозити в іноземній валюті, яку одержала від продажу своєї частки в компанії ICU Holdings Limited.

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«Мене питають - чому мої депозити в іноземній валюті? Відповідь дуже проста - я отримала ці гроші в валюті від продажу своєї частки в компанії ICU Holdings Limited (нерезидент) і зберігала їх на рахунках у державному банку, оскільки вважаю неприпустимим для голови Національного банку займатися процентним арбітражем. Тому зберігала гроші в тій валюті, в якій їх отримала», - йдеться у коментарі, розміщеному на сторінці НБУ в мережі Facebook.

Голова НБУ зазначила, що значну частину цих коштів вона вже використала цього року для сплати податків і придбання майна.

«Повідомляю, що моя сім'я влітку 2016 придбала новий будинок за 12,65 млн грн, нову машину за 1,3 млн грн та офісне приміщення за 1,5 млн грн. Всі ці дані будуть внесені мною в декларацію за 2016 рік», - повідомила вона.

Крім того, Гонтарева наголосила, що її сім'я зберігає свої заощадження у гривні.

«Стратегія мого сина тримати диверсифікований портфель депозитів свідчить про те, що я не ділюся з членами своєї сім'ї банківською таємницею і не розкриваю їм фінансовий стан банків в Україні», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, згідно з декларацією, на рахунку Гонтаревої в ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" зберігається 1,831 млн дол., а ще 61,9 тис. грн - в "Ощадбанку".