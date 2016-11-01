Депутати зробили перший крок до скасування пенсійного збору з купівлі валюти

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, який скасовує сплату пенсійного збору з купівлі готівкової валюти фізичними особами.

Читайте такожРада скасувала підвищення зарплат нардепам

За прийняття відповідного законопроекту №4741 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо сприяння детінізації валютообмінних операцій» за основу проголосували 247 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Народний депутат Віктор Галасюк, доповідаючи щодо законопроекту, зазначив, що цей документ спрямований на детінізацію ринку валютообмінних операцій. «Сьогодні існує 2%-ий збір з валютообмінних операцій, який не приносить, по суті, коштів у державний бюджет, але разом з тим зумовлює існування нелегальних валютообмінних пунктів. Люди, щоб заощадити, йдуть і здійснюють ці операції на вулиці, де вони не захищені. Від цього втрачають і люди, і держава», - сказав Галасюк.

Читайте такожУ Раді пропонують знімати зарплати з нардепів за прогули та порушення регламенту

Згідно з пояснювальною запискою, у разі ухвалення законопроекту його норми запрацюють з 1 січня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, обов'язковий пенсійний збір з операцій купівлі валюти в готівковій та безготівковій формі за ставкою 0,5% був запроваджений для юридичних і фізичних осіб у 2014 році Законом України «Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні».

На початку 2015 року Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» ставку збору було підвищено до 2%, при цьому юридичні особи й операції з купівлі безготівкової валюти були звільнені від сплати збору.

За оцінками асоціації «Українська кредитно-банківська спілка», існування збору провокує зростання тіньового валютного ринку, обсяг якого вже досягнув 50%, що створює додатковий девальваційний тиск на гривню і ускладнює механізм функціонування офіційного валютного ринку в країні.