Гривня опустилася на міжбанку до 25,62 за долар

У вівторок, 1 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,59/25,62 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,24/28,28 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4020/0,4030 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5848 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 464 угоди на суму 295,34 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2558.4772 (1 листопада – 2551.5438)

100 EUR – 2820.7211 (1 листопада – 2792.9198)

10 RUR – 4.0481 (1 листопада – 4.0361)