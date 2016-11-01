У Нацбанку підрахували кількість готівкових грошей в обігу (інфографіка)

Сума готівки, що перебуває в обігу в Україні, станом на 1 жовтня 2016 року становить 312,5 млрд грн, із яких 310,4 млрд грн – банкноти (2,8 млрд штук), а 1,97 млрд грн – монети (12,5 млрд штук).

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Згідно з повідомленням Національного банку в соціальній мережі Facebook, в середньому на одного жителя України припадає 65 банкнот і 281 монета.

Найбільше за кількістю в обігу перебуває банкнот номіналом 200 гривень і монет номіналом 10 копійок.

Як повідомляв УНІАН, сума готівкових коштів, що перебувають в обігу в Україні, станом на 1 січня 2016 року становила 308,3 млрд грн, із яких 306,3 млрд грн - банкноти (2,8 млрд штук), а 1,9 млрд грн – монети (12,1 млрд штук).

Обсяг монетарної бази в Україні в 2015 році зріс на 0,8% – до 336 млрд грн, грошової маси – на 3,4%, до 988,9 млрд грн.