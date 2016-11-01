У Києві заарештували фігуранта справи про виведення майже мільярда гривень з банку "Стандарт"

Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

«Співробітники СБУ спільно з фіскальною службою встановили, що посадовець протягом 2013-2015 років за вказівкою топ-менеджменту та власника банку вивів понад 900 мільйонів гривень вкладників. Оборудка здійснювалася через кредитування підконтрольних фіктивних комерційних структур», - йдеться у повідомленні.

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Колишньому начальнику управління банку оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зараз тривають оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності інших фігурантів справи, причетних до розкрадання грошей банку.

У СБУ також поінформували, що на сьогодні банк знаходиться у стадії ліквідації, тому фінансові втрати вкладників, які виникли через протиправні дії зловмисників, повинен компенсувати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.