Розенко спрогнозував, коли по субсидії почнуть звертатись менше людей

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

«Цей рік буде піковим, кількість субсидіантів буде максимальною. Хоча загадувати на наступний сезон не можна, але, безумовно, вже не будуть зростати такими темпами тарифи на житлово-комунальні послуги. Тому кількість субсидіантів не буде рости стовідсотково», – сказав Розенко.

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Він також зазначив, що уряд вперше за 25 років буде мати реальну картину соціального стану суспільства. «Якщо не брати до уваги пенсійну систему, ми будемо мати саму масштабну систему соціального захисту у вигляді субсидій. За тим сім'ям, які подали на субсидію, ми будемо мати повну інформацію про їх доходи, витрати, вартості житлово-комунальних послуг тощо», - сказав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, нова політика виплати субсидій громадянам була введена в Україні у 2014 році поряд з політикою поетапного підвищення тарифів в Україні. Підвищення тарифів започаткував уряд Арсенія Яценюка, метою було вирівняти вартість енергоносіїв для всіх споживачів. Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки – з 2015 по березень 2017 року. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана прийняло рішення про вирівнювання тарифів і цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла та електроенергії.

Також раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що витрати державного бюджету на виплату субсидій для найбільш вразливих верств населення складають близько 4-6% від загального обсягу видаткових статей.

За словами Розенка, за станом на 21 жовтня 2016 року кількість сімей, що оформили субсидії, становила 6,1 млн.