Нацбанк відсьогодні спростив валютні операції для страхових компаній

Національний банк України в рамках дебюрократизації валютного регулювання з 2 листопада спрощує використання іноземної валюти в діяльності страхових компаній.

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Згідно з повідомленням на сайті НБУ, відповідні зміни до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності закріплені постановою Правління НБУ №398 від 1 листопада, що набуває чинності з 2 листопада 2016 року.

Відповідно до змін, НБУ скасував вимогу про обов'язкове надання перекладу документів, викладених іноземною мовою. Надалі такий переклад надаватиметься тільки за наявності відповідної потреби у банку, що забезпечує контроль за операціями.

Відповідно до змін, банки зможуть проводити валютні операції на підставі не лише оригіналів документів, а й їх копій. І оригінали, і копії прийматимуться і в паперовій, і в електронній формі. Це дозволить прискорити обслуговування клієнтів при проведенні банками валютних операцій, автоматизувати процеси обробки і зберігання документів, зменшити надмірне навантаження на клієнтів банків щодо документального оформлення валютних операцій.

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Крім того, НБУ спростив вимоги до оформлення копій документів, необхідних для цілей валютного контролю у сфері страхової діяльності. Досі копії певних документів обов'язково повинні були засвідчуватися нотаріально. Тепер же можна буде приймати і копії таких документів, засвідчені безпосередньо клієнтом банку. Також і переклади документів можна буде засвідчити не лише нотаріально, а й клієнтом банку.

«Такий крок сприятиме суттєвому зменшенню адміністративних витрат страхових компаній. Замість цього вони тепер зможуть використовувати вивільнені кошти для пожвавлення економічної діяльності», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України цього року анонсував пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, установлених упродовж 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.