МВФ: економіка України цього року зросте на 1,5%, наступного – на 2,5%

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України на 2017 рік на рівні 2,5% при інфляції рік до року на 8,5%.

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Про це йдеться у звіті Фонду щодо країн Східної Європи, опублікованому на сайті організації.

Водночас Фонд зберіг прогноз зростання ВВП на 2016 рік на рівні 1,5% при інфляції з розрахунку рік до року на рівні 13,5%.

Згідно з оприлюдненими даними, Фонд також прогнозує зростання експорту України до 2017 року не менше 3,6% ВВП при зниженні зовнішнього боргу до 136,3% ВВП. Рівень зовнішнього боргу цього прогнозується в розмірі 141,3% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня МВФ також повідомив, що зберігає прогноз зростання економіки України за підсумками 2016 року на рівні 1,5%, але при цьому покращив прогноз інфляції до 13% із 15,1%.

Україна відновила партнерські відносини з Фондом у вересні. Пізно ввечері 14 вересня Фонд повідомив про завершення другого перегляду чотирирічної програми співробітництва з Україною, схваленої в березні 2015 року, і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Таким чином, загальний обсяг уже виділеного фінансування становитиме 7,62 млрд дол. при загальному обсязі кредитування 17,5 млрд дол.

Рішення про виділення коштів було прийнято після більш ніж річної паузи у відносинах між Україною і МВФ. У разі, якщо в найближчі місяці українській владі вдасться переконати МВФ у незмінності курсу на проведення реформ і продемонструвати прозорий бюджетний процес, конструктивну податкову реформу, лібералізацію валютного регулювання, обговорення пенсійної реформи, Київ може розраховувати на четвертий кредитний транш обсягом близько 1,3 млрд дол. до кінця цього року.