Держказначейство назвало лідерів за відшкодуванням ПДВ

Найбільші обсяги відшкодування податку на додану вартість у жовтні отримали компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг» та Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча (Донецька обл.), йдеться в повідомленні Державної казначейської служби України.

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Згідно з повідомленням, «АрселорМіттал Кривий Ріг» отримав 1,083 млрд грн відшкодування, ММК ім. Ілліча – 831,662 млн грн.

Загальний обсяг відшкодування платежів з податку на додану вартість суб'єктам підприємництва в Україні в жовтні становив 8,596 млрд грн, що на 7,69% менше, ніж у вересні.

У регіональному розрізі найбільші обсяги відшкодування отримали Київ (3,020 млрд грн), Дніпропетровська область (2,253 млрд грн) та Запорізька область (1,453 млрд грн).

Найменший обсяг відшкодування отримали підприємці Луганської області – 6,431 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума відшкодованого податку на додану вартість (ПДВ) у вересні становила 9,313 млрд грн.

У 2015 році обсяг відшкодування ПДВ становив 68,405 млрд грн.