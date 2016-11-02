Гройсман про підготовку держбюджету-2017: Вийшли на фінальну стадію

Кабінет міністрів України в рамках роботи над проектом державного бюджету на 2017 рік вийшов на фінальну стадію підготовки документа до другого читання у Верховній Раді.

Читайте такожКабмін попросив на 10 днів відтермінувати подання до Ради бюджету-2017

Про це під час засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, сьогодні, 2 листопада, Мінфін повинен завершити роботу. «Сьогодні Мінфін фіналізує всі пропозиції», - сказав Гройсман, зазначивши, що всі макропоказники в документі збережено.

«Дефіцит залишається на рівні 3%. За рахунок детінізації економіки та справедливого розподілу податків ми зможемо підвищити зарплати в бюджетній сфері. А підвищення мінімальної зарплати (до 3200 грн з 1600 грн – УНІАН) з 1 січня прораховано і відповідає нашим можливостям», – підкреслив голова уряду.

Наступним кроком, за словами Гройсмана, є вдосконалення пенсійної системи.

Прем'єр також нагадав, що з 1 грудня цього року соціальні стандарти буде підвищено на 10%. «Ми цим кроком починаємо серйозні заходи з підтримки українських громадян», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив проект держбюджету на 2017 рік 15 вересня на позачерговому засіданні. Під час його презентації прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що підготовлений бюджет є бюджетом економічного розвитку. Документ передбачає доходи в сумі 706,269 млрд грн, видатки – 775,265 млрд грн і граничний обсяг дефіциту на рівні 77,547 млрд грн.

Макропоказники проекту бюджету були затверджені в червні цього року. Вони передбачають зростання ВВП у 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 грн за 1 долар.

Наприкінці вересня Верховна Рада прийняла бюджет до розгляду та 20 жовтня ухвалила бюджет у першому читанні. Водночас парламентарії підготували й подали в уряд 1165 поправок до бюджету на загальну суму понад 960 млрд грн, однак більшість поправок було відхилено через незбалансованість видатків і доходів.