Держказначейство: з початку року бюджет не виконано за доходами на 5%

Державний бюджет України в січні-жовтні отримав 488,403 млрд грн доходів, що на 5,1% менше за бюджетний розпис, йдеться в повідомленні Державної казначейської служби України.

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При цьому в жовтні 2016 року до держбюджету надійшло 56,03 млрд грн доходів, що на 8,3% більше за бюджетний розпис, в тому числі до загального фонду надійшло 53,33 млрд грн – на 12,6% більше за плановий показник.

За даними Держказначейства, податкові надходження в жовтні становили 19,755 млрд грн, що на 5,8% менше за бюджетний розпис, в січні-жовтні – 218,764 млрд грн, що на 2,6% менше за бюджетний розпис. Митні надходження в жовтні становили 21,893 млрд грн, що на 19% більше за бюджетний розпис, в січні-жовтні – 188,779 млрд грн, що на 6,9% більше за бюджетний розпис.

Як повідомляв УНІАН, невиконання держбюджету за вказаний період може бути пов'язано із затримкою перерахування Національним банком прибутку в розмірі 38 млрд грн через відсутність кворуму в раді НБУ. У жовтні НБУ перерахував до державного бюджету перший транш свого прибутку за 2015 рік у розмірі 10 млрд грн.