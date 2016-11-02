В "Укрзалізниці" з квітня триває технічний дефолт - Балчун

Про це заявив глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун на засіданні уряду, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Кредитний портфель складає 43 млрд грн, з них 83% в іноземній валюті. Фактично з квітня триває технічний дефолт", - каже Балчун.

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Балчун підкреслив, що тривають примусові стягнення у зв'язку з боргами "Донецької залізниці", контроль над якою наразі не здійснюється. Так, з рахунків "Укрзалізниці" зняли 780 млн у примусовому порядку.

Він також додав, що зараз керівництво компанії веде переговори з кредиторами про переведення боргу в національну валюту для скорочення валютних ризиків.

Раніше в «Укрзалізниці» заявляли, що компанія в січні-вересні 2016 року отримала 1,24 млрд грн чистого прибутку за українськими стандартами бухгалтерського обліку (УСБУ), сказано у фінансовому звіті компанії, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.