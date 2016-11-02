Прибуток найбільшої китайської інтернет-компанії впав у 3,5 раза

Чистий прибуток найбільшої китайської інтернет-компанії Alibaba за підсумками першого півріччя 2016-2017 фінансового року (завершився 30 вересня) скоротився в 3,5 раза в річному вираженні і становив 2,275 мільярда доларів, йдеться в прес-релізі компанії.

Читайте такожПартнер Alibaba залучив $1,4 мільярда в рамках найбільшого IPO в США цього року

Розведений прибуток, що припадає на одну звичайну акцію, становить 5,91 юаня, або 0,89 долара, проти 20,81 юаня за підсумками аналогічного періоду 2015-2016 фінансового року. Виручка Alibaba становила 9,9 мільярда доларів, що на 57% вище за показник першого півріччя минулого фінроку, передає Прайм.

Чистий прибуток компанії в другому кварталі фінансового року зменшився в річному вираженні більш ніж у три рази, до 1,143 мільярда доларів. Розведений прибуток, що припадає на одну звичайну акцію становив 2,97 юаня, або 0,45 долара, проти 8,87 юаня в аналогічному періоді роком раніше.

Читайте такожЗасновник Alibaba став найбагатшою людиною Азії

Квартальна виручка в звітному періоді збільшилася на 55%, досягнувши 5,1 мільярда доларів, або 34,2 мільярда юанів, в той час як аналітики, опитані агентством Рейтер, в середньому очікували показник на рівні 33,9 мільярда юанів.

На цьому тлі станом на середину дня акції Alibaba на предторгах дорожчали на 2,55%.

Alibaba, що спеціалізується на електронній комерції, була заснована Джеком Ма в 1999 році. Її користувачам доступний сервіс, який комбінує окремі функції eBay, Amazon і PayPal. Крім онлайн-рітейлу, компанія розвиває платіжну систему Alipay.