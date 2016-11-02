В Україні до 2017 року запустять внутрішньодержавну платіжну систему

"До кінця 2016 року Україна запустить власну внутрішньодержавну платіжну систему, яка забезпечить миттєві грошові перекази по всій країні і дозволить 98,5 % населення в два кліка здійснювати весь спектр платежів без банку і з мінімальною комісією", - повідомив він.

За словами Пожарського, система буде 100% легальною, оскільки відповідно до податкового законодавства, вона заснована на використанні реєстраторів розрахункових операцій, передає РБК.

"Другим етапом стане поява електронних грошей, емітентом яких є державний "УкргазБанк", в цьому ж банку населення отримає можливість цілодобово здійснювати платежі в електронних гривнях з реальним забезпеченням, робити грошові перекази, брати участь в мобільній комерції всіх операторів, а також у програмах лояльності з легальними фінансовими гарантіями", - розповів він.

За словами Пожарського, е-гроші будуть запущені відразу після отримання дозвільних документів, на які "Електрум Пеймент Систем" очікує від НБУ до кінця 2016 року.

Нагадаємо, за словами журналіста, економічного експерта Олександра Крамаренка, кілька фінансових компаній "стоять у черзі" на узгодження правил своїх власних платіжних систем.

"Наприклад, мало не за півроку і більше чекають рішень відповідного департаменту НБУ з приводу узгодження правил своїх платіжних систем ТОВ "Фінансова Компанія Юапей" і ТОВ "Електрум Пеймент Систем", - написав Крамаренко своєму блозі.

Експерт також зазначав, що в бізнес вкладені "серйозні гроші", на низькому старті запуск нових платіжних систем. "Якщо "Юа Пей", судячи з опублікованої на її ж сайті інформації має намір зосередитися саме на проведенні і прийомі внутрішньоукраїнських платежів, у тому числі на користь постачальників комунальних та інших послуг, то "Електрум" має намір крім усього перерахованого стати повнофункціональним оператором електронних грошей, реалізувати електронний гаманець, запустити міжнародні платежі. Судячи з недавніх публікацій, в "Електрум" вже вкладено десятки мільйонів гривень, тільки статутник компанії становить 20 млн грн", - написав Крамаренко.